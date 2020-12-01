“Tüm otobüs ve servislerde HES kodu denetimi yapıldı”

Valilik’ten yapılan yazılı açıklamada gazetemiz internet sitesinde 28 Ekim tarihinde “Halk otobüsünde tıklım tıklım yolculuk kamerada” başlığı altında yayınlanan haberin incelendiği ve yapılan inceleme neticesinde; İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereği toplu taşıma araçlarına binen yolcu sınırlaması getirildiği, toplu taşıma araçlarına fazla yolcu alınıp alınmadığının trafik zabıta ekiplerince denetlendiği belirtildi. Ayrıca kuralları ihlal eden toplu taşıma araçlarına cezai işlem uygulandığı ve ihlalin önüne geçmek için ek seferler düzenlendiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararının yerinde denetlenmesi için makam oluru ile 2020 yılı içerisinde belirli periyodlarla şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araçların denetimi için sivil personelin görevlendirildiği belirtildi. Trafik birimlerinin Covid­19 salgınının önlenmesine yönelik 2020 yılı son bir ay içerisinde HES kodu uygulaması kapsamında 624 okul servis aracının, 268 adet personel servis aracının, 254 özel halk otobüsünün, 272 şehirlerarası yolcu otobüsünün, 1704 ticari taksinin denetlendiği bildirildi.

MASKESİZ 102 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Maske denetimlerinin de devam ettiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son bir ayda maske denetimlerinde 16 bin 404 kişinin uyarılarak 102 kişiye işlem yapıldığı, 2918 Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden 8 adet okul servis aracına, 29 adet personel servis aracına, 39 adet özel halk otobüs aracına, 64 adet şehirlerarası yolcu otobüsüne ve 30 adet ticari taksiye gerekli idari para cezası karar tutanağı düzenlendiği Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bildirilmiştir.” (Haber Merkezi)