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Tüm okullara temizlik solüsyonu dağıtıldı

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında meslek liselerinde başlatılan üretimin kapasite ve çeşitliliğinin artırılması ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesi gereğince yapılan " Temizlik Solüsyonu Alımı" Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından karşılandı.

Tüm okullara temizlik solüsyonu dağıtıldı

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında meslek liselerinde başlatılan üretimin kapasite ve çeşitliliğinin artırılması ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesi gereğince yapılan " Temizlik Solüsyonu Alımı" Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından karşılandı.

26 Mart 2020 Perşembe 19:29
Tüm okullara temizlik solüsyonu dağıtıldı

Konuyla ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, yaşanan bu virüs salgını ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tüm kamu kurumları ile eş güdümlü çalıştığını belirterek, bu eş güdüm çerçevesinde Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden alınan 12.000 litre konsantre temizlik solüsyonunun merkez ve ilçelerdeki tüm okul ve kurumlara gönderilmeye başlandığını ifade etti. Öncelikli hedefin okullar açılmadan ve açıldıktan sonra da çocukların güvenli ve hijyenik bir ortama sahip olmalarını sağlamak olduğunu dile getiren Sarı, “Sayın veliler ve sevgili öğrencilerimiz, bizler üzerimize düşen tüm sorumluluklarımızı, çocuklarımızın geleceğini kısacası her şeyini düşünerek hareket ediyoruz, sizlerden de ricamız yaşanan bu süreçte evde kalarak bizlere destek olun" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Sarı öte yandan Koronavirüs tedbirleri kapsamında birleştirilmiş köy okullarına 3 ton dezenfektan bağışında bulunan Arda Kozmetik sahipleri Umut ve Uğur Velidedeoğlu'nu iş yerlerinde ziyaret ederek teşekkür belgesi verdi.(Haber Merkezi)

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