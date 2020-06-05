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Tüm Nüfus Müdürlükleri cumartesi açık

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ÖSYM tarafından yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde nüfus müdürlüklerinin cumartesi 10.00-17.00 saatleri arası açık olacağını bildirdi.

Güncel 05.06.2020, 19:52
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Tüm Nüfus Müdürlükleri cumartesi açık

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 15 yaşını tamamlayanların, anne, baba, veli veya vasisi T.C. Kimlik Kartı başvurusunda bulunmakla sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belgeyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 10.00-17.00 saatleri arası sokağa çıkabileceği belirtildi.

Açıklamada, “Öğrencilerimizin mağdur olmaması için başvurudan önce T.C. Kimlik Kartı bedellerinin PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) adresinden yatırılması ve son 6 ayda çekilmiş bir adet biyometrik, fotoğrafla bulundukları yer il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak müracaat etmeleri kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

(AA)

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