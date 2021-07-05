Tüm müzeler öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstüne ücretsiz
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstündekilerin ülke genelindeki müzeleri ücretsiz ziyaret edebileceklerini bildirdi.
Güncel 05.07.2021, 10:13 05.07.2021, 10:20
51
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan açıklamada, tüm müzelerin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz, diğer vatandaşlar için ise yıllık ziyaret bedelinin Müzekart ile 60 lira olduğu ifade edildi.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
25°
az bulutlu