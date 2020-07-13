‘Tüm mesaimizi kooperatife harcıyoruz’

Kooperatif yerleşkesindeki çalışmaların takdire şayan olduğunu ve yeni sanayi sitesinin Çorumlu esnaf ve sanatkarlara hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, “Çorum esnafı her şeyin en güzeline layık. Bu modern siteyi Çorum’a kazandıracak olan kooperatif yönetimini şimdiden kutluyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafa Fındıkcı ise, Hurdacılar Sitesi’nde çalışmalarda sona yaklaşıldığını söyledi. Kooperatif yönetimi ile birlikte tüm mesailerini kooperatif üyelerine kazandıracakları yeni işyerlerine harcadıklarını kaydeden Fındıkcı, “Bizim amacımız Çorum’a Türkiye’nin en modern sanayi sitelerinden birisini kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda ben ve arkadaşlarım yoğun çaba sarf ediyoruz. Ziyaretinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyarette Kooperatif Yönetim Kurulu üyesi Halit Bölükbaş ile Yüklenici Firma Yetkilisi Şeref Kaya da hazır bulundu.