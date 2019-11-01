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“Tüm köyler, hizmetten payını almalıdır”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, İl Genel Meclis üyeleriyle birlikte İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay’ı makamında ziyaret etti.

“Tüm köyler, hizmetten payını almalıdır”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, İl Genel Meclis üyeleriyle birlikte İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay’ı makamında ziyaret etti.

01 Kasım 2019 Cuma 22:00
“Tüm köyler, hizmetten payını almalıdır”

Daha sonra meclis toplantısına katılan Tüfekçi, tüm köylerin hizmetten eşit bir şekilde payını alacağından ve hakkaniyetli hizmet götürüleceğinden kuşkusunun olmadığını dile getirerek, Kasım dönemi toplantılarının hayırlara vesile olmasını diledi.

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Yıldız Bek ve Meclis Üyeleri; Suat Atalay, İlhami Türksal ve Özcan Çetin, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Bütçe görüşmelerinin yapılacağı Kasım dönemi toplantılarının hayırlara vesile olmasını dileyen İl Başkanı Tüfekçi, yapılan hizmetler için İl Genel Meclisi’ne teşekkür etti.

Ziyaretin ardından meclis toplantısına katılan ve burada gündem dışı bir konuşma yapan İl Başkanı Tüfekçi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. kuruluş yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını bir kez daha kutlayarak Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi saygı ve minnetle andıklarını söyledi.

Kasım dönemi toplantılarında 2020 yılı bütçesinin görüşüleceğini, Çorum’u ve tüm köyleri yakından ilgilendiren önemli kararlar alınacağını hatırlatan Tüfekçi, “Geçtiğimiz 7 ay boyunca hakkaniyetli, adil bir hizmet dağılımı yapıldığına dair izlenim edindik. 2020 yılı bütçesinin de aynı anlayış çerçevesinde oluşturulacağına, öncelikli köylerden başlanmak üzere adil, hakkaniyetli bir hizmet dağılımı yapılacağına inanıyoruz. 799 köyün tamamına eşit hizmet götürüleceğine olan inancımız sonsuz” şeklinde konuştu.

Tüfekçi, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay ve tüm meclis üyelerine, siyasi parti gruplarına başarılar diledi.(Haber Merkezi)

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