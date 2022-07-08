Tüm ilaçlara yüzde 25 zam geldi!

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre depocuya satış fiyatı 10 TL'ye kadar olan ürünler için depocu karı yüzde 9, eczacı karı yüzde 28, 10-50 TL arasında kalan kısım için aynı sıralamayla yüzde 8, yüzde 28, 50-100 TL aralığında kalan kısım için yüzde 7, yüzde 28, 100-200 TL arasında kalan kısım için yüzde 4, yüzde 18 ve 200 TL üstünde kalan kısım için yüzde 2, yüzde 13 olarak belirlendi. Depocuya satış fiyatı 14,18 TL'ye kadar olan ürünlerde artış oranı yüzde 20, depocuya satış fiyat 14,18-27,13 TL'ye kadar olan ürünlere artış oranı yüzde 10 olarak uygulanacak.

