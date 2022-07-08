Tüm ilaçlara yüzde 25 zam geldi!
Resmi Gazete'de yer alan karara göre bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm ilaçlara yüzde 25 zam geldi. Cumhurbaşkanlığı kararına göre tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak TL cinsinden 1 euronun değeri bu ay itibarıyla yüzde 25 artırıldı.
Güncel 08.07.2022, 20:37
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KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre depocuya satış fiyatı 10 TL'ye kadar olan ürünler için depocu karı yüzde 9, eczacı karı yüzde 28, 10-50 TL arasında kalan kısım için aynı sıralamayla yüzde 8, yüzde 28, 50-100 TL aralığında kalan kısım için yüzde 7, yüzde 28, 100-200 TL arasında kalan kısım için yüzde 4, yüzde 18 ve 200 TL üstünde kalan kısım için yüzde 2, yüzde 13 olarak belirlendi. Depocuya satış fiyatı 14,18 TL'ye kadar olan ürünlerde artış oranı yüzde 20, depocuya satış fiyat 14,18-27,13 TL'ye kadar olan ürünlere artış oranı yüzde 10 olarak uygulanacak.
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