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"Tüm hazırlıklarımızı tamamladık"

Vali Mustafa Çiftçi, "Bu vatan bize atalarımızdan bir miras değil evlatlarımıza bırakacağımız emanettir. Biz de bu cennet vatanı en güzel şekilde torunlarımıza bırakmak için yarın rekor denememizi gerçekleştireceğiz." dedi.

"Tüm hazırlıklarımızı tamamladık"

Vali Mustafa Çiftçi, "Bu vatan bize atalarımızdan bir miras değil evlatlarımıza bırakacağımız emanettir. Biz de bu cennet vatanı en güzel şekilde torunlarımıza bırakmak için yarın rekor denememizi gerçekleştireceğiz." dedi.

10 Kasım 2019 Pazar 13:28
"Tüm hazırlıklarımızı tamamladık"

Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Türkiye genelinde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını kaydetti.

Çorum'da da farklı bir heyecan yaşadıklarını dile getiren Çiftçi, "Biz de yarın inşallah Çorum'da Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek bir rekorun denemesini yapacağız. 1560 dönüm alanda 301 bin 111 adet fidanı toprakla buluşturacağız.  Biz tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah yarın bir saat içerisinde 301 bin 111 fidanı toprakla buluşturacağız. Başka alanlarda da fidan dikimlerimiz devam edecek. Toplamda 400 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Tüm halkımızı ağaçlandırma sahamıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 10.11.2019 13:47
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