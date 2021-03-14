“Tüm eğitim çalışanları aşı kapsamına alınmalıdır”

Türk Eğitim-Sen’in de çağrıları üzerine Sağlık Bakanlığı’nın öğretmenlerin 2. aşamada 7. sırada aşılanacağını açıkladığını anımsatan Aydın, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Fakat köy okullarında görev yapan eğitim çalışanları hariç, diğer eğitim çalışanlarının aşılanması söz konusu değildir. Öğretmen, akademisyen, okulda bulunan memur ve yardımcı hizmetliler biran önce aşı kapsamına alınmalıdır.

İkinci dönem yüz yüze eğitimin kesintiye uğramaması aşı takvimini güncelleyerek, eğitim çalışanlarının aşılanmasını daha erken bir tarihe çekmemiz gerekmektedir.

Ayrım yapılmaksızın tüm eğitim çalışanlarının öncelikli aşılama kapsamına dahil edilmesi önem arz etmektedir. Antikor oluşumunun ikinci dozdan sonra gerçekleştiği göz önüne alındığında, aşılama takviminin buna göre yeniden düzenlenmesini elzem kılmaktadır. Sağlık Bakanlığı ivedilikle eğitim çalışanlarının aşılama programını başlatmalıdır. İki doz arasındaki 28 günlük süre nedeniyle daha fazla gecikme söz konusu olmamalıdır. MEB ve eğitimle ilgili tüm paydaşları bu konuda müdahil olmaya davet ediyorum. Bu süreçte herkese sorumluluk düşmektedir. Toplum olarak salgınla ilgili tüm tedbir ve kurallara riayet eder ve vaka sayılarını kontrol altına alabilirsek çocuklarımızın eğitim sürecinin kesintiye uğramayacaktır.”

(Haber Merkezi)

