“Tüm dünyaya örnek olacak bir temiz çevre hareketi başlatılmalı”

Çorum’un “istenildiği zaman başarılabildiğini” kanıtladığına dikkat çeken Samsunlu, “temiz çevre” için önce eğitimden ve aileden başlayarak seferberlik ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ, İNSANLIĞIN

GELECEĞİNİ TEHDİT EDİYOR

Dünyamızda en büyük tehlikelerin başında çevre kirliliği geliyor. Bu sorunun, tüm dünyada önümüzdeki yıllarda büyük felaketlere sebep olacağına uzmanlar kesin gözüyle bakıyorlar.

Geçmiş günlerde Marmara Denizi’nin müsilajla kaplanmasındaki en büyük etkenlerin başında çevre kirlenmesinin geldiği gerçeğini hep birlikte gördük.

Çevre kirliliği, dünyada her geçen gün insan yaşamını yakından ilgilendiren tarım, gıda ve suyu etkileyerek, insan sağlığını, yaşamını tehdit eden çok önemli bir konu haline geldi.

Aşağıda satır başlarıyla vermeye çalışacağım noktalarda çok duyarlı olmak ve gerektiğinde birbirimizi uyarmak mecburiyetimizin olduğunu unutmamamız gerekir.

1.Pikniğe gittiğimizde, kırları, ormanları kirletmeyeceğiz ve mangal ateşini mutlaka söndüreceğiz.

2.Sahillerde çöpümüzü, çocuğumuzun altını değiştirdiğimiz bezi, içtiğimiz biranın şişesini, pet şişeleri gelişigüzel atmayacağız. Mutlaka çöp bidonlarına atacağız.

Bunları yapmayıp önümüze gelen yere atıyorsak, dünyanın en güzel köşelerine, en özel tarihi eserlerine sahip olsak ne fayda!

Tarihi yapıların duvarlarına saçma-sapan isimler yazanlar, üstüne-başına bakılınca insan zannedilen, ama gerçekte insan olmayanlardır.

Çevre konusunda maalesef ülkemizin durumu ortada iken, bir de Avrupa’nın yılda 700 bin ton plastik çöpünü almaktayız.

Bu akıl almaz hataya, inşallah bir an önce son verilir.

Yaşadığım yörenin, kentimin, ülke geneline bakılınca çevre temizliği yönünden iyi durumda ve ön sıralarda oluşu elbette çok sevindirici.

Çorum, geçmiş belediye başkanlarının ve ekiplerinin titiz çalışmaları ve gayretleri sonucu bugünlere geldi. Kendilerine bir Çorumlu olarak teşekkürü borç biliyorum. Ebediyete intikal etmiş olanları da rahmetle, saygıyla anıyorum.

Gönül arzu ederdi ki yurdumun her yanı Çorum’un temizliğinde ve titizliğinde olsun. Bunun için öncelikle eğitimden ve aileden başlanarak ülke genelinde bir seferberlik ilan edilmesine ihtiyaç var.

Temennim, tüm dünyaya örnek olacak bir “temiz çevre” hareketinin başlatılması.

Bu vesileyle ülkemin ve dünyanın tüm insanlarının sağlıklı, temiz, mutlu, huzurlu bir ortamda yaşamalarını diliyorum.