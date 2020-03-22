Tüm Çorum’u dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Dezenfekte çalışmaları kapsamında öncelikli olarak vatandaşların yoğun olarak bulunduğu otobüs durakları, toplu ulaşım araçları, şehirlerarası otobüs terminali, konteynerler, camiler, okullar, çocuk oyun alanları, park ve yeşil alanlar, emniyet ve jandarma teşkilatı, noterler, eczaneler, iş hanları, taksi durakları, meslek örgütleri gibi yerlerde yoğun bir şekilde çalışmaların sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Sorumluluğumuz alanındaki tüm bölgelerde çalışma yaparak korona virüs salgınıyla ilgili önlemlerimizi artırdık. Hemşehrilerimizden de hijyen kurallarına daha çok dikkat ederek topyekûn seferberliğe dönüşen bu konuya katkılarını bekliyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)