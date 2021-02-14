Tüm Çorumlular Özlem’le gururlandı

Çorumlu Özlem Arslan’ın öyküsünü ÇORUM HABER, 9 Mart 2020 tarihinde okurlarıyla paylaşmıştı. Fatih Çekirge de Hürriyet’teki yazısını “Nükleer Gençler”e ayırdı ve Çorumlu Özlem Arslan’ı anlattı.

Fatih Çekirge’nin yazısı, Türkiye’nin her yanında yaşayan Çorumluları öylesine gururlandırdı ki, ÇORUM HABER’e sayısız telefon ve mesaj geldi.

Hürriyet’in haberini okumak için TIKLAYINIZ.