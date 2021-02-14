Son Dakika

Tüm Çorumlular Özlem’le gururlandı

Çorum’un Çaltıcak köyünde başlayan bir yaşam öyküsü… Ve Rusya’da nükleer mühendisliği eğitiminde sağlanan büyük başarı; dünyanın dört bir yanından 200 genç arasında “birincilikle” alınan Kırmızı Diploma…

Güncel 14.02.2021, 22:58 14.02.2021, 23:06
73
Tüm Çorumlular Özlem’le gururlandı

Çorumlu Özlem Arslan’ın öyküsünü ÇORUM HABER, 9 Mart 2020 tarihinde okurlarıyla paylaşmıştı. Fatih Çekirge de Hürriyet’teki yazısını “Nükleer Gençler”e ayırdı ve Çorumlu Özlem Arslan’ı anlattı.

Fatih Çekirge’nin yazısı, Türkiye’nin her yanında yaşayan Çorumluları öylesine gururlandırdı ki, ÇORUM HABER’e sayısız telefon ve mesaj geldi.

Hürriyet’in haberini okumak için TIKLAYINIZ.

#Özlem Arslan #Çaltıcak köyü
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@