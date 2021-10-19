Tüm BİLFED’de Sedat Urkaya güven tazeledi

Tüm BİLFED’in olağan genel kurulu önceki gün Samsun’da bir otelde yapıldı. 6 Katılımcı dernek ve 36 delege, il temsilcileri ile çok sayıda davetlinin katıldığı programa Çorum’dan da Hitit Bilirkişiler Derneği, Lemzi Çöplü, İbrahim Ahıshalı, Fatih Kankurdan, Ceyhan Baran, Eşref Eldoğan ile Fatih Şahin’den oluşan Çorum delegasyonu tam kadro halinde katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile Samsun Bilirkişi Bölge Kurulu Başkanı Adem Arslan birer konuşma yaptı.

Kongrede divan heyetinde Lemzi Çöplü de yer bulurken, Çorum Dernek Başkanı İbrahim Ahıshalı da yaptığı konuşmada sivil toplum kuruluşlarının önemine değindi. Toplantıda görüntülü canlı bağlantıyı yürüten Fatih Kankurdan ise Hazine Müsteşarı Dr. Ahmet Genç, Sigorta Tahkim Komisyonu Başkanı İbrahim Taşbaşı, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Daire Başkanı Bülent Aycan, TÜRKONFED Başkanı ile Vekili Aydın Ağaoğlu ile İbrahim Güllü’yle birer söyleşi yaptı. Kongrede daha sonra gündem maddeleri tek tek okunarak oylanırken, tek liste ile gidilen seçimde, 36 delegenin 29'unun oyunu alan Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği Başkanı Sedat Urkaya, yeniden Tüm BİLFED Genel Başkanlığı’na seçildi.

Buna göre Çorum Hitit Bilirkişiler Derneği’nden Fatin Kankurdan Tüm BİLFED Genel Başkan Vekilliğine, İbrahim Ahıshalı ile Fatih Şahin Yönetim Kurulu üyeliğine; Ceyhan Baran, Eşref Eldoğan ise Denetleme Kurulu üyelikleri görevine seçildi. Ayrıca genel kurulda Genel Sekreterliğe Zerrin Delen ve Genel Saymanlığa ise Osman Kenan Aksoy getirildi.



(Volkan SINAYUÇ)

