Tüm Bel-Sen’de Nevzat Veldet güven tazeledi

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen genel kurulda mevcut Şube Başkanı Nevzat Veldet tekrar güven tazeledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlanan genel kurula Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, BES Şube Başkanı Emrah Azapçı, Tarım Orkam Sen Şube Başkanı Ali Türksal, Belediye-İş Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, Emek Partisi İl Yönetim Kurulu Ayhan Oğuz, Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Aygün, ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer ile çok sayıda Tüm Bel Sen üyesi katıldı.

Divan Başkanlığı’na Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, üyeliklere ise BES Şube Başkanı Emrah Azapçı ve Tarım Orkam Sen Şube Başkanı Ali Türksal’ın getirildiği genel kurulun açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı Nevzat Veldet, Tüm Bel-Sen’in kurulduğu günden bu yana “sendikasız demokrasi, toplu sözleşmesiz sendika olmaz” diyerek kamu emekçilerinin toplu sözleşme hakkını kullanması için mücadele ettiğini söyedi.

“Hangi siyasi görüşte olursak olalım hepimizin aynı gemide bulunduğu bir tane Türkiye olduğu gerçeğini unutmadan omuz omuza vermek, özgürlüğümüze ve demokrasimize sahip çıkmak zorundayız” diyen Veldet, Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine dört elle sarılmanın önemine dikkat çekti.

Yapılan konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Tek liste halinde yapılan seçimde Tüm Bel-Sen Çorum Şubesi’nin yönetim kurulu listesi Nevzat Veldet, Şahin Çal, Kenan Şahin, Burhan Keklik, Naki Demirci, Deniz Mert Kuyu ve Ahmet Tarhan Türkeri’den oluşurken, üst kurul delegeleri ise Nevzat Veldet ve Kenan Şahin’den oluştu.

(Taner ŞİMŞEK)