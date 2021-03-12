Tüm acil numaralar 112 oldu

Çorum Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 112 Acil Çağrı merkezinin tek numara ile tüm acil çağrılara cevap vermeye başladığı belirtildi. İlimizde 27 Ocak 2021 günü Sağlık, İtfaiye, Jandarma, orman birimleri ile aktif olarak faaliyete başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi’nde son olarak AFAD ve Emniyet birimleri de devreye alındı.

Çorum halkının artık tüm acil arama ve ihbarları 112’ye bildirebileceği belirtilen açıklamada “10 Mart 2021 tarihi itibariyle sisteme entegresi sağlanan ‘155 Polis’ ve ‘Alo 122 AFAD’ birimler artık 112’de. Sağlık, Jandarma, İtfaiye, Orman, AFAD ve Emniyet birimlerinin acil çağrıları 112 numarası altında karşılanmaya başlanmıştır” denildi.

27 Ocak 2021 gününden 12 Mart 2021 tarihine kadar geçen sürede kuruma gelen toplam çağrı sayısının 47 bin 655 olduğu bilgisine de yer verilen açıklamada; “Kurumlara yönlendirilen çağrı sayısı 19 bin 686, elenen çağrı sayısı ise 27 bin 969 tür. Elenen çağrılar ile diğer kurumların iş yükünü azaltarak filtreleme yapılmaktadır. Asılsız çağrı sayısı 40 bin 999 (oran% 86) , asıllı çağrı sayısı 6 bin 656 (oran %14) olmuştur. Acil Çağrı Merkezi’ne gelen toplam çağrılardan 4 bin 576’sı simkartsız telefon vasıtası ile gelen çağrılardır. Bu hal gerçekten ihtiyacı olan kişilerin arama yapmasını geciktirmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını, gereksiz arama yapmamalarını istirham etmekteyiz. Çünkü o anda 112’ye ulaşmak isteyen bir vatandaşımızın hakkını ihlal edebileceğimizi hatırdan çıkarmayalım. Unutmayınız, sadece bu üç rakam (112) hayat kurtarır” görüşüne yer verildi.

(Haber Merkezi)