Tuluk, Vali Çiftçi’yi ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Yaşayan İnsan Hazinesi” ilan edilen ve 11 Ocak Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek törenle ödülünü alacak olan metal sanatçısı, teknik öğretmen Hasan Tuluk, tören öncesi Vali Mustafa Çiftçi’ye nezaket ziyaretinde bulundu. (Haber Merkezi)
Güncel 07.01.2022, 21:49
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