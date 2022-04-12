Tülinay Yavuzer Meriç’i kaybettik
Çorum Erkek Sanat Enstitüsü’nün 1960’lı yıllardaki unutulmaz Türkçe Öğretmeni, İstanbul’da yaşayan 1961 Çapa Eğitim Enstitüsü mezunu Tülinay Yavuzer Meriç (78), önceki gün saat 16.45’te Koç Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Güncel 12.04.2022, 16:11
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Merhume Naciye Yavuzer ve merhum Mehmet Nuri Yavuzer’in kızları, Tülay Gürler’in kardeşi, Günay Çağdaş ve merhum Osman Nuri Yavuzer’in ablaları, merhum Alaattin Çağdaş ve Mustafa Gürler’in baldızları, Hakan Alpay ve Hülya Meriç’in anneleri, Dr. Berra Meriç ve Tarık Korkmaz’ın kayınvalideleri, Maya Meriç’in babaannesi, Defne ve Derin Korkmaz’ın anneanneleri, Meriç Manken’in kurucusu Rafet Meriç’in eşi Tülinay Yavuzer Meriç’in cenazesi, yarın Ataköy 5.Kısım Ömer Durak Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Büyükçekmece Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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