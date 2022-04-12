Tülinay Yavuzer Meriç’i kaybettik

Merhume Naciye Yavuzer ve merhum Mehmet Nuri Yavuzer’in kızları, Tülay Gürler’in kardeşi, Günay Çağdaş ve merhum Osman Nuri Yavuzer’in ablaları, merhum Alaattin Çağdaş ve Mustafa Gürler’in baldızları, Hakan Alpay ve Hülya Meriç’in anneleri, Dr. Berra Meriç ve Tarık Korkmaz’ın kayınvalideleri, Maya Meriç’in babaannesi, Defne ve Derin Korkmaz’ın anneanneleri, Meriç Manken’in kurucusu Rafet Meriç’in eşi Tülinay Yavuzer Meriç’in cenazesi, yarın Ataköy 5.Kısım Ömer Durak Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Büyükçekmece Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

