Tülay’la büyük coşku

Güleryüz Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen ve Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve İl Yönetim Kurulu üyeleri, EMEP İl Başkanı Cafer Gökmen HDP İl Başkanı Şeref Karataş, Sol Parti Merkez İlçe Başkanı Arif Başaran, Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, Tüm Bel Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet, Tüm Köy Sen Genel Başkanı Sadık Turan, Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği yöneticileri, Belediye Meclis Üyesi Av. Ahmet Özdel ve Evrensel okurlarının katıldığı gecede dayanışmanın ve alternatif medyanın önemine dikkat çekildi.

Yapılan konuşmaların ardından etkinlik Halk Ozanı Şekip Şahadoğru’nun torunu Türk Halk Müziği Sanatçısı Tülay Örten Yıldız’ın konseriyle devam etti.

(Haber Merkezi)

