Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum -1°
sisli
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
119798
ALTIN
303.429
DOLAR
6.0159
STERLİN
7.8119
EURO
6.5677

Tüketici örgütleri kredi kartlarında da düzenleme bekliyor

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, banka ücret ve komisyonlarına yönelik düzenlemeyi olumlu bulduklarını belirterek, "Benzer uygulamayı kredi kartlarında da bekliyoruz." dedi.

Tüketici örgütleri kredi kartlarında da düzenleme bekliyor

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, banka ücret ve komisyonlarına yönelik düzenlemeyi olumlu bulduklarını belirterek, "Benzer uygulamayı kredi kartlarında da bekliyoruz." dedi.

12 Şubat 2020 Çarşamba 08:50
Tüketici örgütleri kredi kartlarında da düzenleme bekliyor

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) banka ücret ve komisyonlarının, işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla sınırlandırılmasına yönelik düzenlemesini AA muhabirine değerlendirdi.

Düzenlemenin daha çok ticari müşterileri kapsadığını aktaran Koçal, EFT, kart yenileme, havale, kartlardan nakit avans kullanım gibi finansal tüketici işlemlerinde de indirime gidilmesini olumlu karşıladıklarını söyledi.

Koçal, tüketici örgütleri olarak alınan bu ücretlerin yüksek olduğunu gerek hükümete gerekse BDDK'ye yıllardır aktardıklarını belirterek, "Taleplerimizin kısmen de olsa karşılık bulması tüketiciler adına olumlu bir gelişmedir. Umarız ileriki tarihlerde ikinci bir düzenleme ile eski haline dönmez." diye konuştu.

Bankaların gelirlerinin bir kısmının bu komisyonlardan elde ettiğini belirten Koçal, şunları kaydetti:

"Bunlar tüketiciye çok ciddi bir yük getiriyordu, tüketici açısından olumlu bir gelişmedir. Benzer uygulamayı kredi kartları ve diğer komisyon alınan işlemlerde de bekliyoruz. En çok şikayet bankacılık işlemlerinden geliyor. Kredi kartı aidatı ile ilgili bir sınırlama getirilmemiş, bunun da yeni bir düzenlemeyle aşağıya çekilmesini bekliyoruz."

İlgili Haberler
DSÖ yeni tip koronavirüsün adını 'Covid-19' olarak değiştirdi
DSÖ yeni tip koronavirüsün adını 'Covid-19' olarak değiştirdi
Cerrahlar Çorum'da toplanacak
Cerrahlar Çorum'da toplanacak
“Basına destek olmayı her şartta sürdüreceğiz”
“Basına destek olmayı her şartta sürdüreceğiz”
Değirmencilik sektörüne kalite, eğitim ve standart
Değirmencilik sektörüne kalite, eğitim ve standart
“Çorum’un büyük hedefleri için sevgi ve saygıya muhtacız”
“Çorum’un büyük hedefleri için sevgi ve saygıya muhtacız”
Vali Çiftçi’den Ahlatcı’ya kutlama
Vali Çiftçi’den Ahlatcı’ya kutlama
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim