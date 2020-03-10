“Tüketici hakları konusunda bilinçlenmeli”

Tüketicilerin, piyasada çok sayıda benzer ürünlerle, aynı ürün için farklı satış noktalarında farklı fiyatlarla, kalitesi düşük ürünlerle ve yanıltıcı reklamlarla karşı karşıya kaldığını belirten Yıldırım, satın alınan ürünlerde veya hizmetlerde herhangi bir sorunla karşılaşılması halinde ne yapılacağı ve nerelere başvurulması gerektiğinin bilinmediğini bu nedenle tüketicinin mağdur olduğunu ifade etti.

Ülkede 1995 yılına kadar tüketici haklarının genel hukuk kuralları çerçevesinde korunmaya çalışıldığını, 1995 yılında çıkarılan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ülkede ilk defa özel bir yasayla tüketici hakları koruma altına alındığını belirtti.

Tüketicinin korunması hakkındaki kanunun herkesi ilgilendirdiğini anlatan Fikret Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada “Tüketicinin etkin korunmasının sağlanması için sadece yasal zeminin hazırlanması yeterli değildir. Tüketicilerimizin hakları konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Hiç şüphesiz ki tüketicilerin korunmasının en iyi yolu, onları sahip oldukları yasal haklar konusunda bilinçlendirmek, haklarını aramaları konusunda teşvik etmek ve yönlendirmektir. Bilindiği üzere, her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğan tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların hızlı, kolay ulaşılabilir ve tüketiciler açısından masrafsız şekilde çözümlenmesi amacıyla ilimizde Tüketici Hakem Heyeti, Ticaret İl müdürlüğümüz bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Tüketici Hakem Heyetimizde görülen uyuşmazlıkların taraflarının herhangi bir hak kaybına uğramalarının önüne geçilebilmesi amacıyla kendilerine tüketici hukukuna ilişkin doğru ve güncel bilgilerin ulaştırılması büyük önem arz etmektedir.

Ticaret İl Müdürlüğü olarak tüketicileri sahip oldukları yasal haklar konusunda bilgilendirme, eğitme ve koruma alanındaki öncülük görevimizi bugün olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi. (Haber Merkezi)