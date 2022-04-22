Tüketici güveni yüzde 7,3 azaldı   

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Nisan ayı tüketici güven endeksi verileri açıklandı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden 2022 yılı Nisan ayı tüketici güven endeksi verileriyle ilgili yapılan açıklamada mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında azaldı; Mart ayında 72,5 olan endeks, Nisan ayında 67,3 oldu.

(Haber Merkezi)

