Tüketici güveni yüzde 7,3 azaldı
Türkiye’de Tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında azaldı
Güncel 22.04.2022, 17:22
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Nisan ayı tüketici güven endeksi verileri açıklandı.
TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden 2022 yılı Nisan ayı tüketici güven endeksi verileriyle ilgili yapılan açıklamada mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında azaldı; Mart ayında 72,5 olan endeks, Nisan ayında 67,3 oldu.
(Haber Merkezi)
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|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|34
|65
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Kayserispor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|33
|41
|16. Giresunspor
|33
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|33
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|32
|63
|2. Ümraniye
|31
|60
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|31
|54
|5. Erzurumspor
|31
|51
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|32
|46
|8. Adanaspor
|32
|44
|9. Samsunspor
|31
|43
|10. Tuzlaspor
|31
|42
|11. Altınordu
|32
|41
|12. Denizlispor
|31
|39
|13. Gençlerbirliği
|31
|39
|14. Boluspor
|31
|38
|15. Keçiörengücü
|31
|38
|16. Menemen Belediyespor
|31
|37
|17. Kocaelispor
|31
|37
|18. Bursaspor
|31
|32
|19. Balıkesirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|32
|77
|2. Liverpool
|32
|76
|3. Chelsea
|31
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. Arsenal
|32
|57
|6. M. United
|33
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|31
|41
|10. Brighton
|33
|40
|11. Newcastle
|33
|40
|12. Brentford
|33
|39
|13. Southampton
|33
|39
|14. Crystal Palace
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|31
|29
|18. Burnley
|32
|28
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|32
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Celta Vigo
|33
|39
|12. Espanyol
|33
|39
|13. Elche
|33
|38
|14. Rayo Vallecano
|32
|37
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25