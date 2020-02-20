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Tüketici güveni Şubat’ta azaldı

Tüketici güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azalarak 57,3 oldu.

Tüketici güveni Şubat’ta azaldı

Tüketici güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azalarak 57,3 oldu.

20 Şubat 2020 Perşembe 23:50
Tüketici güveni Şubat’ta azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Şubat ayı tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azaldı; Ocak ayında 58,8 olan endeks, şubat ayında 57,3 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ocak ayında 79,5 iken, şubat ayında yüzde 3,4 oranında azalarak 76,8 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ocak ayında 77,4 iken, şubat ayında yüzde 1,9 oranında azalarak 75,9 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Ocak ayında 56,8 iken şubat ayında yüzde 5,3 oranında azalarak 53,8 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Ocak ayında 21,6 iken, şubat ayında yüzde 4,2 oranında artarak 22,5 oldu.

(Aliye ÖNCEL)

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