Tüketici güveni arttı
Tüketici güven endeksi 2020 haziran döneminde yüzde 5,2 oranında artarak 62,6 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Haziran dönemi tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında arttı; Mayıs ayında 59,5 olan endeks, haziran ayında 62,6 oldu.
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi mayıs ayında 79,2 iken, haziran ayında %0,8 oranında artarak 79,9 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi mayıs ayında 81,8 iken, haziran ayında %4,5 oranında artarak 85,5 oldu.
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi mayıs ayında 55,3 iken, haziran ayında %12,2 oranında artarak 62,1 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi mayıs ayında 21,7 iken, haziran ayında %6,5 oranında artarak 23,1 oldu.
(Haber Merkezi)
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