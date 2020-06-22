Tüketici güveni arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Haziran dönemi tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında arttı; Mayıs ayında 59,5 olan endeks, haziran ayında 62,6 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi mayıs ayında 79,2 iken, haziran ayında %0,8 oranında artarak 79,9 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi mayıs ayında 81,8 iken, haziran ayında %4,5 oranında artarak 85,5 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi mayıs ayında 55,3 iken, haziran ayında %12,2 oranında artarak 62,1 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi mayıs ayında 21,7 iken, haziran ayında %6,5 oranında artarak 23,1 oldu.

(Haber Merkezi)