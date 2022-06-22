Tüketici güven endeksi azalıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında azaldı;

Mayıs ayında 67,6 olan tüketici güven endeksi, Haziran ayında ise 63,4 oldu.

(Haber Merkezi)

