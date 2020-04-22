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Tüketici güven endeksi azaldı

Tüketici güven endeksi Nisan ayında geçen aya göre yüzde 5,8 azalarak 54,9 oldu.

22 Nisan 2020 Çarşamba 22:04
Tüketici güven endeksi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü, Nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 5,8 azaldı. Martta 58,2 olan endeks değeri nisanda 54,9'a düştü.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 7,8 azalarak 72,5 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi nisanda aylık bazda yüzde 1,1 azalarak 74,8'e geriledi. İşsiz sayısı beklentisi endeksi geçen aya göre yüzde 6,7 azalarak azalarak 53,8 olarak gerçekleşti. Tasarruf etme ihtimali endeksi ise yüzde 13,1 azalışla 18,4 oldu.

(AA)

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