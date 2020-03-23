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Tüketici güven endeksi arttı

Tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artarak 58,2 oldu.

Tüketici güven endeksi arttı

Tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artarak 58,2 oldu.

23 Mart 2020 Pazartesi 19:34
Tüketici güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Mart ayı ‘Tüketici Güven Endeksi’ verisini açıkladı. Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında arttı; Şubat ayında 57,3 olan endeks, Mart ayında 58,2 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Şubat ayında 76,8 iken, Mart ayında yüzde 2,3 oranında artarak 78,6 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Şubat ayında 75,9 iken, Mart ayında yüzde 0,5 oranında azalarak 75,6 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Şubat ayında 53,8 iken Mart ayında yüzde 7,2 oranında artarak 57,6 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Şubat ayında 22,5 iken, Mart ayında yüzde 5,8 oranında azalarak 21,2 oldu.

(Haber Merkezi)

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