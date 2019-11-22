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Tüketici güven endeksi arttı

Tüketici güven endeksi 2019 Kasım döneminde yüzde 5,2 artarak 59,9 oldu.

Tüketici güven endeksi arttı

Tüketici güven endeksi 2019 Kasım döneminde yüzde 5,2 artarak 59,9 oldu.

22 Kasım 2019 Cuma 01:43
Tüketici güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 Kasım dönemi tüketici güven endeksin, açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında arttı; Ekim ayında 57 olan endeks, Kasım ayında 59,9 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ekim ayında 74,8 iken, Kasım ayında yüzde 6,1 oranında artarak 79,3 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 73,4 iken, Kasım ayında yüzde 6,9 oranında artarak 78,5 oldu. İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 56,8 iken Kasım ayında yüzde 3,6 oranında artarak 58,8 oldu. Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 22,8 iken, Kasım ayında yüzde 0,5 oranında artarak 23 oldu.

(Emre URAL)

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