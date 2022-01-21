Tüketici güven endeksi arttı

Türkiye’de Tüketici güven endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında arttı;

Tüketici güven endeksi Aralık ayında 68,9 iken bu artış ile 2022 yılı Ocak ayında 73,2’ye ulaştı.

(Haber Merkezi)

