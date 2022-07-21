Tüketici güven endeksi artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi sonuçları açıklandı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre tüketici güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,4 oranında arttı; Haziran ayında 63,4 olan endeks, Temmuz ayında 68 oldu.

(Haber Merkezi)

