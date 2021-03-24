Tüketici güven endeksi 86,7 oldu

Hanenin maddi durumu endeksi 67,3 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Şubat ayında 66,3 iken, Mart ayında %1,4 oranında artarak 67,3 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 87,9 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Şubat ayında 84,5 iken, Mart ayında %4,0 oranında artarak 87,9 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 94,1 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Şubat ayında 91,7 iken, Mart ayında %2,5 oranında artarak 94,1 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 97,4 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Şubat ayında 95,5 iken, Mart ayında %2,0 oranında artarak 97,4 oldu.