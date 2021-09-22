Tüketici güven endeksi 79,7 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ağustos ayında 61,3 iken, Eylül ayında %2,2 oranında artarak 62,6 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 78,6 iken, Eylül ayında %0,5 oranında artarak 79,0 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 75,3 iken, Eylül ayında %5,3 oranında artarak 79,3 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Eylül ayında aynı düzeyde kalarak 97,7 değerini aldı. (Haber Merkezi)

