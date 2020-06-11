TÜİK’in hesaplamalarına güven azaldı

2020 Mayıs ayı itibariyle en yüksek artışın %6.85 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldüğünü dile getiren Kınıklı, Türkiye Emekliler Derneği Araştırma Merkezinin yaptığı araştırmaya göre madde bazında en yüksek artışın %11.56 şehirlerarası otobüste, ikinci yüksek artışın ise %9.45 ile benzinde görüldüğüne dikkat çekti.

Diğer taraftan emeklilerin sıklıkla aldığı gıda maddelerindeki artışların alım gücünü zorlayan harcamalar olduğunu ifade eden Kınıklı, TÜFE artışının %1.39 olarak açıklanırken emeklilerin harcamalarındaki fiyat artışının resmi artışının neredeyse 3 katı olmasının madde gruplarının enflasyona hesaplamalarına etki payları olan yüzdelerin sağlıklı olmadığını gösterdiğini vurguladı. Kınıklı özellikle gıda ve konutun enflasyona etki paylarının yüzdelerin düşük belirlenmesinin TÜFE artışını azaltan bir etki yaptığını anlattı. Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şube Başkanı Hıdır Kınıklı, mayıs ayında gıda maddeleri sırasıyla; yumurta %10.98, mercimek %9.60, kuru fasulye%9.30, tavuk eti %6.32, pirinç %3.03, bulgur %2.33, şehriye %2.09, Ayçiçek yağı %3.80 artmıştır.

Emeklilerimizin temel ihtiyaçlarının çarşı, pazardaki fiyatlarının daha yüksek olduğu gerçeği karşısında emekli aylıklarına TÜFE oranları esas alınarak yapılan artışların, alım gücünü koruyan bir sistem olmadığı bir kez daha görülmüştür” dedi. (Haber Merkezi)