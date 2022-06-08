“TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları gerçeği yansıtmıyor”

Dar ve düşük sabit gelirli vatandaşın tereddütlü enflasyon rakamları sebebiyle alım gücünü yitirdiğini ve fakirleştiğini dile getiren Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, “TÜİK’in bildirimleri açık ve net olmalı, gerçekleşen enflasyonu vatandaşa açıklamalıdır…Alt gelir gurubuna dâhil vatandaşların gelirleri hayat standardını yakalayacak şekilde artırılmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır” ifadesinde bulundu.

“Değişen bakanlar, Merkez bankası başkanları. Sürekli yükselen döviz fiyatları. Marketlerde değişen etiketler. Sürekli zam gören akaryakıt ürünleri. Doğalgaz ve elektrik zamları. Ev eşyaları ve giyim sektöründe takip eden zamlar. Kiraların ödenemeyecek rakamlara yükselmesi. Konut ve taşıt fiyatlarında ciddi artışlar. Mayıs ayı açıklanan enflasyon rakamları. Yıllık enflasyonun %73,5’lara gelmesi. Maliye Bakanı Nebati’nin göreve geldiği günlerdeki açıklamalarında altı aylık süreç sonunda beklentileri ve son açıklamaları” diye konuşan Zafer Partisi İl Başkanı Onan, çarşı ve pazar enflasyonunu değerlendiği açıklamasında TÜİK’te sürekli yöneticilerin değişmesinin de önü alınamayan enflasyon sarmalının topluma daha düşük sonuçlar ile açıklandığına dair söylemleri haklı çıkardığını kaydetti.

Bakan Nebati’nin yaptığı açıklamalarla zenginin ekstra kazanç elde eden hale geldiğinin açıkça ortaya çıktığını vurgulayarak fakir fukaranın ise düşünülmediğini bildiren Onan, TÜİK’in enflasyon sepetindeki ürünlerin fiyatını Mayıs ayında açıklamadığını dikkat çekti.

Ücret ve maaş zamlarının yapılacağı Temmuz 2022 öncesinde Mayıs ayı enflasyonunun beklenenden düşük açıklanmasının manidar olduğunu da vurgulayan ve Mayıs ayı TÜFE sonuçlarının inandırıcı olmadığını kaydeden Onan; “Ücret ve maaş artışlarının yapılacağı Temmuz 2022 öncesinde enflasyon oranını beklenenin ve hissedilenin çok altında açıkladı. Madde sepeti ve ortalama madde fiyatları listesinin açıklanmasından neden vazgeçildi?. 2003 yılından bu yana açıklanan enflasyona esas madde fiyat listesini açıklamaktan vazgeçilmesinin sebebi nedir? Ortalama gıda fiyatları artışının aylık 1,63 düzeyinde açıklanması, tereddüt oluşturmaktadır. Dar ve düşük sabit gelirli vatandaşımız tereddütlü enflasyon rakamları sebebiyle alım gücünü yitiriyor ve fakirleşiyor.

TÜİK’in bildirimleri açık ve net olmalı, gerçekleşen enflasyonu vatandaşa açıklamalıdır. Alt gelir gurubuna dâhil vatandaşların gelirleri hayat standardını yakalayacak şekilde artırılmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Ekonomik görünümün söylendiği gibi yolunda olmadığı, ifade edildiği gibi bir kesimin kar ettiği ortamda, emekli, çalışan, küçük esnaf ve sanatkâr, çiftçinin içinde bulunduğu zor şartlar göz ardı edilmemeli, bu kesimler yok sayılmamalı ve sayılmaktan vazgeçilmelidir. Seçimin eli kulağında olduğu, seçim kaybeden siyasi partilerin bir daha iktidar olamadığı da hatırlanmalıdır” görüşlerine yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

