“TÜİK verilerini revize etmelidir”

Yaptığı açıklamada TÜİK’in geniş tanımlı atıl işgücü oranını duyurmaya başlamasını olumlu karşıladığını belirten Çiğdem Topakkaya, “TÜİK partimizin tespitlerini doğruladı. Önceki verileri de yeni yönteme göre paylaşmalarını bekliyoruz ama danışma kurullarını lağvetmesi bu yöndeki umutları boşa çıkardı” dedi.

TÜİK’in son işsizlik verileri açıklamasında işsizlik verilerinin sunumunda bazı değişiklikler yaptığını, bu kapsamda geniş tanımlı atıl işgücü oranının duyurulduğunu, bunu olumlu bulmakla birlikte detaylı istihdam ve işsizlik verilerinin de yeni metodolojiye uygun biçimde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini düşündüklerini belirten Topakkaya, TÜİK’in danışma kurullarını lağvetmesinin de beklentileri boşa çıkardığını açıkladı.

“Ne var ki TÜİK’in verilerinin güvenilirliğini ve tutarlılığını artırmak amacıyla oluşturmuş olduğu fiyat ve işgücü verileriyle ilgili danışma kurullarını işsizlik verilerinin açıklanmasından kısa bir süre sonra lağvetmesi, bu yöndeki beklenti ve umutları boşa çıkarmıştır” diye konuşan Çiğdem Topakkaya, DEVA Partisi’nin bugüne kadar dar tanımlı işsizlik oranının ülkede gerçek işsizlik boyutunu yansıtmaktan çok uzak olduğunu vurguladıklarını hatırlattı.

DEVA Partisi olarak yaptıkları açıklamalarda ülkede her üç kişiden birinin işsiz ya da atıl durumda olduğunun altını sürekli çizdiklerini ve TÜİK’in bunu doğruladığını kaydeden Çiğdem Topakkaya sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de TÜİK’in son açıkladığı işsizlik rakamlarına göre atıl işgücü bir yılda 8 puan arttı. Gelinen noktada TÜİK, partimizin yapmış tespit ve değerlendirmeleri doğrulamış ve ocak ayı itibariyle atıl işgücü oranını yüzde 30,2 olarak açıklamıştır. Bu 2020 yılının aynı ayına göre yaklaşık 8 puanlık bir artışı ifade etmektedir. Açıklanan veriler her dört gencimizden birinin işsiz olmaya devam ettiğini göstermektedir.

DEVA Partisi olarak ısrarla altını çizdiğimiz gibi, Türkiye’nin gerçek gündemi işsizlik, hayat pahalılığı ve bu ikisinin birleşmesiyle ortaya çıkan yaygın ve derin yoksulluktur. Hükûmet ve yandaş medya yakıcı sorunları umursamıyor. Hükümet ve yandaş medya bu yakıcı sorunları açıkça dile getirmek ve çözüm bulmak yerine bu sorunları görmezden geldiğinin ve umursamadığının her geçen gün yeni bir örneğini ortaya koymaktadır. Kuruluşunun 1. yılını yeni tamamlayan partimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her gün vatandaşlarımızın içinde bulunmaya, onların sorunlarını dinlemeye, dile getirmeye ve bu sorunların kalıcı biçimde çözülmesi için öneriler sunmaya devam edecektir”

