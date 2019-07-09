“TÜİK verileri ısmarlama”

TÜİK’in açıkladığı ve ısmarlama olduğuna emin oldukları rakamlara göre Haziran ayı enflasyon oranının (TÜFE) % 0.03 artarak, 2019 yılının ilk 6 aylık enflasyonu % 5.01 olarak gerçekleştiğini, böylelikle memur ve emeklilerine % 1 oranında enflasyon alacağı doğduğunu söyleyen Çam, bu durumda memur ve emeklilerinin Temmuz ayındaki aylıklarındaki artışın %6,01 olacağını söyledi.

TÜİK tarafından açıklanan rakamlar analiz edildiğinde ortaya ilginç sonuçlar çıktığını kaydeden Hayati Çam, Haziran ayında gıda ve alkolsüz içecekler gurubunda enflasyon oranı % 1,65 düşmüş gösterildiğini. Peşpeşe yıldırım gibi gelen zamlara rağmen TÜİK’in sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüşü genelleştirmesi ve 82 milyon vatandaşı vejetaryen kabul etmesinin insanlarla alay etmek anlamına geldiğini vurguladı.

Gıda fiyatlarındaki artışın memur ve emeklinin mutfak enflasyonu olduğuna dikkat çeken Çam, Mutfak enflasyonunun yıllık oranının ise % 26.40 olarak ve yıllık en fazla artış gösterilen gurup olarak açıklanmasına rağmen Haziran ayında % 1.65 düşüş olmasının, TÜİK’in enflasyon hesaplamadaki becerisini geliştirdiğini gösterdiğini ifade etti.

TÜİK’in bu dönemde 82 milyon vatandaşı vejetaryen göstermesinin sebepsiz olmadığını anlatan Çam, “Bilindiği gibi TÜRK-İş ile Hükumet arasında 2019-2020 yılları için toplu sözleşme görüşmelerindeki sorun ve bekleyiş devam etmektedir.

1 Ağustos 2019 tarihinde de memurlarla Hükumet arasında 3 milyon 250 bin memur ile 2 milyon memur emeklisi için 2020-2021 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme görüşmeleri başlayacaktır. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının beklendiği açıktır. TÜİK’in enflasyon oranları ile oynayarak, haklı talepleri hafifletmek gibi bir görevi yoktur ve olmamalıdır. Memurların, peyderpey % 15’lik vergi diliminden % 20’lik vergi dilimine geçilmesiyle ek kayıpları devam etmektedir.

Toplu sözleşmeye oturacak olan sendikaların üyelerinin ve memurların sesine kulak vererek, kayıpların karşılanması için kamu işçilerinde olduğu Denge Ödeneği talep etmeleri elzemdir. Ramazan Bayramında ikramiye talepleri karşılanmayan memurların, Kurban Bayramı öncesinde ikramiye haklarının karşılanması için tüm memurlar, başta üyesi oldukları sendikaları ve siyasi partiler olmak üzere Kabine üzerinde baskılarını yoğunlaştırmalıdır. 1 Ağustosta başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde, diğer taleplerin yanı sıra ikramiye hakkı karşılanmadığı, refah payı ve vergi kayıpları telafi edilmediği, ek gösterge ve katsayı adaletsizliği giderilmediği takdirde toplu sözleşme imza edilmemelidir” dedi

(Erkan BAYATLI)