TÜİK, kırmızı et verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı Ekim-Aralık dönemi Kırmızı Et Üretim İstatistikleri’ni açıkladı. Açıklanan verilere göre, toplam kırmızı et üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12,3 artarak 291 bin 565 ton olarak tahmin edildi.

Bir önceki yıllık toplama göre %7,4 artarak 1 milyon 201 bin 469 ton olarak tahmin edildi. IV. çeyrekte toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 158 bin 911 ton olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sığır eti üretimi %9,5 artarak 262 bin 476 ton olarak tahmin edildi. Diğer yandan koyun eti üretimi %45,9 artarak 26 bin 123 ton ve keçi eti üretimi ise %57,5 artarak 2 bin 967 ton olarak tahmin edildi.

(Haber Merkezi) if"'>Oda ve borsa bünyesindeki disiplin kurulları, meslek şeref ve haysiyetine uygun düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunanlar, satışa arz olunan malların niteliği veya miktarı bakımından gerçeğe aykırı beyan verenler, nizami olmayan ölçü ve tartı aletlerini bilerek kullananlar için farklı cezalar uygulayabiliyor. Ayrıca, söz konusu kurullar imalatta, mal ve hizmet arzında sağlık kurallarına uymayan, hileli, karışık, standartlara aykırı ve kalitesiz mal imal eden ve satanlara uyarı, kınama ve para cezaları gibi muhtelif cezalar verebiliyor. Bu cezalar, mevzuatta ihlallerin derecesi ve niteliğine göre belirleniyor. (AA)