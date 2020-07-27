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TÜİK Bölge Müdür Vekili Emecen, Vali Çiftçi ve Rektör Öztürk’ü ziyaret etti

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü Müdür Vekili Halil Emecen, Vali Mustafa Çiftçi ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü ziyaret etti.

Güncel 27.07.2020, 20:12
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TÜİK Bölge Müdür Vekili Emecen, Vali Çiftçi ve Rektör Öztürk’ü ziyaret etti

Vali Mustafa Çiftçi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğüne Vekâleten atanan Halil Emecen’i, makamında kabul etti. Emecen’e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Çiftçi, ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne de geçen Emecen, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ü ziyaret etti. Emecen ve Öztürk, TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü ve Hitit Üniversitesi arasında yapılacak olan koordinasyon ve işbirliği hakkında görüşme yaptı.

(Haber Merkezi)

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