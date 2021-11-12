TÜGVA’ya bir destek de Rektör Öztürk’den geldi

TÜGVA’lılara çiğ köfte ve tatlı ikramında bulunan Rektör Öztürk, gençlerin sorularını cevapladı. Hitit Üniversitesi hakkında merak edilenlere cevap veren Öztürk, gençlerin kariyer planları üzerine tavsiyelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Gençlik Vakfı Çorum İl Temsilcisi Enes Kayabaşı, “Sayın Rektör hocamızın vakfımızı ziyaret etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Vakfımızın faaliyetlerine katılan üniversiteli kardeşlerimiz, üniversiteleri hakkında merak ettikleri sorularının cevabını birinci ağızdan duymuş oldular. Bu anlamlı ziyaretleri için değerli Rektör hocamıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

