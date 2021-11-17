“TÜGVA’nın her zaman yanındayız”

TÜGVA’nın her zaman arkalarında ve destekçisi olduklarını ifade eden Ahlatcı, “2023 seçimlerine bir sene kaldı. Bu kapsamda çok çalışmalıyız. Z kuşağı olarak adlandırılan gençliği bizler Teknofest kuşağı olarak adlandırıyoruz. Türkiye Gençlik Vakfı’ndan İHA, Siha yapan bir gençlik bekliyoruz. Maşallah ilimizde Türkiye Gençlik Vakfı Çorum İl Temsilciliğimizin çalışmalarını da gayet başarılı buluyorum. Gerçekten de gençlere birebir dokunabilen bu güzide vakıf başarılı güzel çalışmalara imza atıyor. Enes Başkan riyasetinde tüm gönüllü kardeşlerimize yaptıkları bu güzel çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Her zaman bir ve beraber olup güzel çalışmalara imza atacağız” dedi.



Ziyarete Ak Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ile beraber Ak Parti İl Başkan Yardımcıları Mücahit Keskinel ve Yılmaz Peker, Ak Parti Çorum Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ve Ak Parti yönetiminden çeşitli isimler katıldı. (Haber Merkezi)

