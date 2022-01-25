TÜGVALI gençlerin başkanı Çorum’da 

Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Lise Koordinatörü Okan Özer, Çorum'da Türkiye Gençlik Vakfı l Temsilciliğinde gençlerle bir araya geldi.

Gençlerle bir süre vakit geçiren Okan Özer, milli ve manevi değerlerin önemine değindi Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılanan Özer, sorularına doğru cevap veren dinleyicilere hediyeler dağıttı.

Türkiye’nin en önemli değerlerinin gençlik olduğunu belirten Özer, gençlerin milli ve manevi değerlerine sahip çıkmaları gerektiğini belirterek, bu karlı karlı kış gününde, zor şartlarda gençlik buluşması için TÜGVA İl Temsilciliğine gelenlere teşekkür etti.

Özer ve gençler programda Abdurrahim Karakoç'a ait “Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık” şiirini marş seklinde seslendirdi.



