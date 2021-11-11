TÜGVA’lı gençler Karabağ Zaferi’ni Çorum’da kutladı

Azerbaycan ordusu 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ'ı geçtiğimiz yıl gerçekleşen savaş sonucunda 44 günde kurtardı. Zaferin birinci yıldönümü münasebetiyle TÜGVA İl Temsilciliği Saat Kulesi meydanında çeşitli etkinliklerle bu zaferi unutmadı.

Yapılan etkinliklere yoğun ilgi gösteren TÜGVA'lı gençler ve vatandaşlar, Karabağ zaferi münasebetiyle böyle bir çalışma yapılmasından dolayı memnuniyetini dile getirdiler. Etkinliklere Çorum'da yaşayan Azerbaycanlı öğrenciler de katılarak zaferi büyük bir çoşkuyla kutladı.



TÜGVA İl Temsilcisi Enes Kayabaşı, “TÜGVA olarak geçen sene gerçekleşen Karabağ Zaferini kutlamak ve hatırlatmak sebebiyle böyle bir çalışma yaptık. Aynı hüznü ve sevinci paylaşarak iki devlet tek millet ruhuyla hep omuz omuza yürüdük. Geçen sene bugün bu kutlu yürüyüş zaferle taçlandı. Türkiye ve Azerbaycan dostluğu tarihten bu yana devam etmektedir. Bu dostluğu Karabağ zaferinde'de görüyoruz. Türk SİHA ve İHA'larının faaliyetiyle Kardeş Azerbaycan'a desteğimizi sahada da göstermiş olduk. Bu kapsamda savaşta şehit olan can Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize ise hayırlı uzun ömürler diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

