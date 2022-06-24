TÜGVA’lı gençler İstanbul’u gezdi

Sabah namazını Ayasofya Camii’nde kılan gençler, TÜGVA Genel Merkezi’nde Genel Başkan Enes Eminoğlu ile bir araya geldiler. Genel Merkez ziyaretinin ardından Topkapı Sarayı, Eyüp Sultan ve farklı tarihi mekânlar gezildi.

TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Enes Kayabaşı, “Daha önce de üniversiteli ve ortaokullu gençlerimizle İstanbul gezisi düzenlemiştik. Şimdi ise liseli kardeşlerimizle beraber İstanbul'a gittik. Genel Başkanımız Enes Eminoğlu ile bir araya geldik. Gençlerimiz için güzel bir tecrübe oldu. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Gençlerimiz için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023, 2053 ve 2071 vizyonları doğrultusunda var gücümüzle mücadele edeceğiz. Yeni Fatihler, yeni Alparslanlar yetiştirme şuurunda hareket edeceğiz. Kuran-ı Kerim'i okuyan, anlayan, peygamber efendimizin izinde giden bir nesil yetiştirme gayretinde olacağız” dedi.

(Haber Merkezi)

