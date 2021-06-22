TÜGVA’dan yaz okulu

“Bir Yaz Bin Gelecek” temasıyla 5 Temmuz’da başlayacak yaz okulunun kayıtlarının 5 Temmuz 2021 Pazartesi gününe kadar kabul edileceği belirtildi.

Yaz Okulu programına ilkokul 4. sınıf mezunları ile ortaokul 5. 6. 7. 8. sınıf ve mezunları katılabilecek. Yaz okulu eğitimleri pandemi koşulları nedeniyle gerekli tüm önlemler alınarak seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze gerçekleştirilecek.

Ortaokullu gençler, hem Kur’an-ı Kerim’i kendi seviyelerine uygun olarak belirlenen sınıflarda güzel okumayı öğrenecek, hem de temel dini bilgiler dersi ile dinlerini daha iyi öğrenme fırsatı bulacak.

TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Enes Kayabaşı; “Gençlerimizin istifade edebilecekleri her alanda varız ve bu sene ortaokullu gençlerimizle unutulmaz bir yaz geçirmeyi hedefliyoruz. Bir marka haline gelen TÜGVA Ortaokul Yaz okullarına Tüm ortaokullu kardeşlerimizi bekliyoruz. Yaz Okulumuz 5 Temmuz’da eğitime başlayacak.

Yaz okulumuza katılacak olan kardeşlerimize sırt çantası, tişört, şapka, not defterleri vb. Malzemeleri vakfımız tarafından sağlanacaktır. Tamamen ücretsiz yapılacak,6 hafta sürecek, eğlencenin ve bilginin adresi TÜGVA Yaz Okulumuza tüm ortaokullu öğrenci kardeşlerimizi davet ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

