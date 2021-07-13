TÜGVA’dan Vali ve Başkan’a ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği görevine yeniden seçilen Enes Kayabaşı ile beraberindeki heyet ilk ziyaretlerini Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a yaptı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul ile yeniden TÜGVA İl Başkanlığı’na seçilen Enes Kayabaşı ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerini ağırlayan Vali Çiftçi ile Başkan Aşgın heyete görevlerinde başarı dileklerini iletti.

Ziyarette Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Beşinci, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yüksel, Karadeniz Bölge Sorumlusu Enes Seba, Karadeniz Kısım Sorumlusu Mücahit Aktürk de hazır bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

