TÜGVA’dan kardeşlik köprüsü 

Avrupa’nın 33 bölgesi ile Türkiye’den 33 kardeş ilin katıldığı gönül köprüsü projesi kapsamında Ramazan Bayramı’nda 15 bin çocuk sevindirilirken, bin kişilik dijital bayramlaşma etkinliği yapıldı.

Kısa zamanda yoğun ilgi gören projede TÜGVA ve UID Genel Başkanları tarafından kaleme alınan metinde “Avrupa'daki vatandaşlarımızla Türkiye arasında kurulu olan kardeşlik bağının daha da güçlenerek devam etmesini temenni ederiz” ifadelerine yer verildi.



Bayramda Avrupa ve Türkiye arasında dijital bayramlaşma programı yapıldığı, programa genel başkanlar ile birlikte bir çok farklı şehirden çocukların da aileleriyle birlikte katılım sağladığı belirtildi. Projeye AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun da katılarak Nantes bölgesi olarak Çorum'u kardeş şehir seçmelerinden dolayı UID yönetimine teşekkür ettiği dile getirildi.

TÜGVA İl Temsilcisi Enes Kayabaşı ve yönetim kurulu üyelerinin teşekkür ziyaretinde konuşan Çorum Milletvekili Kavuncu, ilimizde 500 gencin bayram sevincine ortak olmalarına vesile olan, Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü projesi hakkında değerlendirme ve istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Kayabaşı da hedeflerinin Türkiye’nin 81 ilinde ortak programlarlar yapmak olduğunu dile getirdi.



(Haber Merkezi)

