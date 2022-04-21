TÜGVA’dan İsrail’e Kudüs saldırısı tepkisi

Akşemsettin Camisi’nde toplanan grup adına açıklama yapan TÜGVA İl Temsilcisi Enes Kayabaşı, Yahudilerin Hamursuz Bayramı’nın bu yıl Ramazan ayına denk geldiğini, siyonist ideolojiye boğulmuş bazı grupların Mescid-i Aksa’da kurban kesmek istediğini ifade etti.

Hahamlar ve radikal grupların Silsile Kubbesi’nde kurban takdimi çağrıları yaptığını aktaran Kayabaşı; “Bu kirli emeller neticesinde Mescid-i Aksa’yı işgal girişiminde bulunuldu. Resulullah’ın miraca yükseldiği o mübarek beldede, Müslümanları yerlere düşürmeye niyet eden İsrail, yine Müslümanlara zulmetti. Öyle ki şeytanların bağlandığı mübarek Ramazan’da, şeytanlardan daha büyük şeytanlık yaptı. Herkesin kendine yakışanı yaptığı dünya imtihanında, İsrail yine kendisine yakışanı yaptı. Çocuklara, kadınlara ve yaşlılara şiddet uyguladı ve hatta masumları öldürdü. Müslümanların kutsal mabetlerinden biri olan Mescid-i Aksa’yı yine Müslümanların kutsal günleri olan Ramazan ayında işgale girişti” dedi.

İsrail’in son saldırısı neticesinde yaralanan ve ölenlerin bulunduğunu kaydeden Kayabaşı; “İlk kıbleyi namusu olarak görüp etten duvar ören kardeşlerimiz var. Ümmetin çocukları öldürülüyor. İnsanlık tarihinin en büyük zulümlerinden biri işlenmeye devam ediyor. Dünya ise kendine yakışanı yapıyor, dünya sessiz” şeklinde konuştu.

(Bülent USLU)

