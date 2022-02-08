TÜGVA’dan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

İhtiyaç sahibi aileleri tespit eden Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çorum İl Temsilciliği kapı kapı dolaşarak gıda paketlerini ailelere teslim etti.

TÜGVA İl Temsilcisi Enes Kayabaşı ”Vakfımıza gönül veren kardeşlerimizle beraber şehrimizde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimizi tespit edip bu zor kış günlerinde yaralarına biraz da olsa merhem olmak için gıda paketi dağıtımı gerçekleştirdik. Bizler sadece aracıyız, amacımız bu soğuk kış gününde ailelerimize ufak da olsa katkıda bulunabilmek.” dedi.

(Uğur GÖRKEM )

