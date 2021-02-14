TÜGVA’dan Aşgın’a teşekkür

Yeni yönetimle birlikte daha güzel işlere imza atacaklarını ifade eden TÜGVA İl Temsilcisi Enes Kayabaşı, “Yeni kadromuzla, yeni yol arkadaşlarımızla daha donanımlı, daha emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Bugüne kadar Çorum Belediyesi her zaman bize destek oldu. Belediyemiz olmazsa biz yaptığımız işlerde bu kadar başarılı olamazdık. Destekleri için Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gençleri yarınların varisi olarak gördüklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gençlerin milli şuurla, gelenekle ve örf adetlerle yetişmesi için önemli projeler yaptıklarını ve ciddi adımlar attıklarını söyledi. Başkan Aşgın, “Gençlik merkezlerimizde gençlerimize verdiğimiz eğitime destek ve kişisel gelişim kursları var bunlar çok önemli bir eksikliği gideriyor. Yavrularımızın, gençlerimizin eğlenirken de ders çalışırken de, güvenli ortamlarda bulunmalarını sağlıyoruz. Tabi pandemi dolayısıyla bir süredir faaliyetlerine ara vermiş olsa da Gençlik Merkezlerimizin önemi tartışılmaz. Öte yandan gençlik kamp merkezimizi kuruyoruz. Gençlerimiz burada bir oba kültürü ile harmanlanacaklar. Merkezimiz faaliyete geçtiğinde TÜGVA ile ortak projeler de düzenleyebiliriz. Gençlerimizin geleceğimiz olduğu bilinciyle onlar için hizmet üretmeye devam ediyoruz. Bizden bu anlamda da talebi olan herkesin görüşlerine açık olduğumuzu ifade ediyorum ve buyurun gelin gençler için ne yapabiliriz onu konuşalım diye de davet ediyorum” dedi.

Çorum İskilip TÜGVA Temsilcisi Alihan Deveci, ilçe temsilciliği olmalarına rağmen Çorum Belediyesi’nin her daim destekçileri olduğunu ifade ederek Başkan Aşgın’a kitap hediye etti.

(Haber Merkezi)