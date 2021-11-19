TÜGVA’dan “Annemle Tarihe Yolculuk” etkinliği

Elvan Çelebi Türbesi’nde rehber eşliğinde gerçekleştirilen programa TÜGVA Çorum Kadın ve Aile Koordinatörlüğü üyeleri, farklı yaş gurubundaki çocuklar ve anneleri katıldı.

Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan TÜGVA Çorum Kadın ve Aile Koordinatörü Esma Ökmen, gelecek nesilleri önemsediklerini belirterek gelecek nesillerin milli ve manevi duygularını pekiştirmek için bu tarz etkinlikleri organize ettiklerini bildirdi.

İslam dininin bir anne olarak kadının değerini yükselttiğinin ifade eden Ökmen, “Ailede huzur ve mutluluğun temel unsuru olan annelerimizin, evde uzlaştırıcı birleştirici bir konumu olduğuna inanıyorum. Anne ne kadar erdemli, ahlaklı, faziletli, şahsiyetli olursa; çocuk da o derece karakterli olacaktır. TÜGVA Kadın Aile Koordinatörlüğü olarak annelerimize bu minvalde destek olma derdini elhamdülillah içimizde taşıyoruz. Anne yükselirse toplumun yükselmemesi için bir sebep yoktur” dedi.

Açıklamanın ardından türbe hakkında bilgiler verilerek aydınlatılan çocuklar, ip atlama, halat çekme, top oynama gibi geleneksel sokak oyunları oynayarak gönüllerince eğlendiler. (Haber Merkezi)

