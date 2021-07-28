TÜGVA yaz okulu sürüyor

Dini eğitimin yanı sıra okçuluk, yüzme, binicilik, futbol, voleybol, basketbol gibi sportif aktivitelerinin de yer aldığı yaz okulunun çeşitli yaş gruplarında etkinlikleriyle ara vermeden devam ettiği belirtildi.

TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Enes Kayabaşı, “Gençler, yaz okulu süresi boyunca Kur'an-ı Kerim öğrenirken, Hz. Muhammed’in hayatını ve iman hakikatlerini de öğreniyorlar. Gençlerin manevi dünyaları gelişirken, sportif faaliyetler ile de beden sağlıklarına katkıda bulunuluyor. Gençlerimizin istifade edebilecekleri her alanda varız ve bu sene ortaokullu kardeşlerimizle unutulmaz bir yaz geçirmeyi hedefliyoruz. Spor dersleri ile bedensel gelişim, teorik derslerle bilişsel gelişim, dini derslerle değerler eğitimi kazandırmayı amaçlıyoruz. 6 hafta sürecek olan eğlencenin ve bilginin adresi olan yaz okulu programına tüm ortaokullu kardeşlerimizi davet ediyoruz” dedi.

(Aliye ÖNCEL)

